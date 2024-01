Catania, open day per l’orientamento al liceo Cutelli – Salanitro

L'istituto accoglierà gli studenti delle scuole secondarie di primo grado

CATANIA- Open day al liceo Cutelli di Catania: sabato 27 gennaio, dalle 16:30 alle 18:30, il Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli e Carmelo Salanitro” aprirà le sue porte in occasione del secondo Open Day della campagna di orientamento in ingresso per il prossimo anno scolastico 2024/2025.

Dopo il successo del primo incontro, svoltosi nel mese di dicembre, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado ed i loro genitori saranno accolti dalla Dirigente scolastica, dai docenti e dalle studentesse e dagli studenti della scuola, nella rinnovata aula magna, per conoscere l’offerta formativa, le risorse laboratoriali e le numerose iniziative extracurriculari: dal laboratorio teatrale, al coro, al giornale d’istituto “Aletheia”, alla web radio “Radio Cutelli”, solo per citare alcune delle attività che la scuola offre ai suoi iscritti.

L’open day al liceo Cutelli

Durante il pomeriggio saranno illustrate anche le iniziative progettuali e le attività inerenti le discipline STEM. La scuola, infatti, riserva grande attenzione a tali ambiti disciplinari, al fine di migliorare il coinvolgimento, l’interesse e la curiosità, verso queste argomenti spesso considerati, a torto, distanti dal mondo classico e umanistico.

Il Liceo Classico “Cutelli – Salanitro”, invece, ha risposto prontamente a questa esigenza, che incontra anche gli interessi delle nuove generazioni, rinnovando i propri laboratori e attrezzandoli con risorse di ultimissima generazione, grazie anche al piano di investimenti del PNRR. Si citano, a titolo esemplificativo: i kit per la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale, il laboratorio di fisica e di chimica, ed i nuovi laboratori linguistici e multimediali. Testimonianze dell’incessante impegno per rendere il Liceo “Cutelli e Salanitro” una realtà all’avanguardia sul territorio, in coerenza con quella vision lungimirante che ne ha fatto una scuola in grado di coniugare l’eredità del passato con le esigenze del presente e le sfide del futuro.

Orientatori e tutor

Si parlerà non solo di innovazione disciplinare ma anche delle più recenti novità introdotte dalle riforme ministeriali, fra queste la più rilevante riguarda le figure del docente orientatore e dei docenti tutor. Innovazione che è stata già recepita e attivata dalla scuola. Queste nuove figure contribuiscono, insieme ai consigli di classe, alla costruzione e realizzazione di percorsi di orientamento per le studentesse e gli studenti, lavorando anche in orario extracurricolare, per aiutare studentesse e studenti a potenziare i loro talenti e le loro competenze in modo da guidare loro e le rispettive famiglie nella scelta consapevole dei percorsi di studio e lavorativi futuri.

Durante l’Open day saranno illustrati i corsi presenti nella variegata offerta formativa della scuola, che mira a valorizzare e sostenere studentesse e studenti nel processo di apprendimento attuando una didattica inclusiva e all’avanguardia.

I corsi di studio in breve

Ecco i corsi di studio previsti dal liceo Cutelli:

Albion: prevede il potenziamento dello studio della lingua inglese. Aureus: prevede il potenziamento di storia dell’arte e l’attenzione per la tutela del patrimonio artistico. Ippocrate: è un corso innovativo che si propone di potenziare le discipline scientifiche, senza trascurare quelle tradizionali del liceo classico, nell’ottica di fornire una equilibrata preparazione sia in ambito umanistico che scientifico e che consenta di operare una scelta consapevole del percorso universitario, nonché di affrontare con serenità i test di ammissione alle facoltà sanitarie. Ius: nasce dalla consapevolezza che l’insegnamento del Diritto e dell’Economia Politica sia fondamentale per la formazione di una coscienza civica ed intende fornire allo studente ulteriori strumenti culturali e metodologici per una migliore comprensione della realtà che lo circonda, nell’ottica del rispetto delle persone, della collettività, dell’ambiente. Odisseo: è il corso tradizionale del Liceo classico. Pitagora: prevede il potenziamento di Matematica con l’opzione di estenderlo al Triennio. Da quest’anno i genitori potranno scegliere il potenziamento con una o due ore in più di matematica.

Ecco le Curvature previste dal Cutelli:

Curvatura Biomedica: naturale prosecuzione del corso di potenziamento “Ippocrate”. La Curvatura Biomedica ha durata triennale con un monte ore di 20 ore tenute dai docenti di Scienze interni, 20 ore tenute dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali. Curvatura di Diritto Internazionale: vuole rendere capaci le studentesse e gli studenti, anche attraverso lo studio di principi e istituti giuridici, di conoscere modalità, evoluzione, criticità e soluzioni nelle relazioni che intercorrono fra gli Stati nazionali e di interpretare gli scenari geopolitici contemporanei. Curvatura per lo Sviluppo Sostenibile: affronta le tematiche che costituiscono le emergenze con cui le nuove generazioni dovranno confrontarsi nei prossimi decenni, come i limiti dello sviluppo, l’inquinamento delle fonti di vita, i cambiamenti climatici e le conseguenze sulla salute a essi connessi, nonché ai possibili rimedi per combattere i dissesti ambientali e conservare le biodiversità.