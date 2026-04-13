Operai morti a Palermo, eseguite le autopsie sui corpi

La polizia scientifica è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

PALERMO – Sono state eseguite le autopsie sui due operai morti per il crollo della gru in via Ruggero Marturano, venerdì scorso a Palermo.

L’esame autoptico è stato eseguito all’istituto di medicina legale del Policlinico davanti ai consulenti della procura, a quelli delle famiglie delle vittime e dei due indagati, il titolare della ditta Ediltec Costruzioni srl e il proprietario dell’appartamento al decimo piano dove erano in corso i lavori.

La prima ricostruzione dell’incidente e la ricostruzione in 3D

Secondo la prima ricostruzione della Squadra mobile, Najahi Jaleleddine, tunisino di 41 anni, e Daniluc Tiberi, romeno di 51, sono stati sbalzati dal cestello per il cedimento del braccio della gru, facendo un volo di circa trenta metri.

La polizia scientifica sta facendo una ricostruzione in 3D dello stato dei luoghi, analizzando la gru, la tettoia del negozio di pneumatici sfondata dalla gru, l’altezza del palazzo e la distanza tra il mezzo e il punto in cui gli operai stavano lavorando.