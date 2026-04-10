Palermo, la tragedia di via Marturano: che cosa è successo VIDEO

Come sono morti i due operai

PALERMO – Cede il braccio di una gru e i due operai che si trovavano sul cestello agganciato precipitano perdendo la vita. Sono morti così Daniluc Tiberi, di 49 anni, e Najahi Jaleleddine, di 41 anni, le due vittime dell’incidente sul lavoro che si è verificato a Palermo, in via Ruggero Marturano.

Ferito un terzo operaio

Ferito un terzo operaio, che lavorava nell’autorimessa al piano terra dell’immobile sul quale erano a lavoro le due vittime. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Sul luogo della tragedia polizia, vigili urbani e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno lavorato tutta la mattinata per mettere in sicurezza l’area.

Numerosi i comunicati di cordoglio giunti nelle redazioni dopo l’incidente. Su tutti i sindacati, ma anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.