L’operaio travolto sulla Catania-Gela: dimesso dall’ospedale

Ve ne avevamo dato notizia nella giornata di ieri. Ha lasciato poche ore fa l'ospedale Cannizzaro. (Foto Franco Assenza)

1' DI LETTURA

CATANIA. E’ stato dimesso dall’ospedale Cannizzaro di Catania, dov’era stato trasferito con l’elisoccorso, il capo cantiere (si tratta di un geometra di Caltagirone) coinvolto nell’incidente, registratosi ieri (lunedì) al Km 30 della Ss 417, Catania-Gela interessata da lavori.



In quella circostanza un mezzo furgonato irruppe nell’area cantiere e investì, oltre al tecnico, altri due operai (ferite lievi). Il primario del Pronto soccorso, Antonio Di Mauro, dopo aver sottoposto il paziente agli esami diagnostici e averlo tenuto in osservazione, ha riscontrato un trauma cranico non grave e, pertanto, è stato dimesso.