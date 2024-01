Operazione Alto Impatto a Termini Imerese: elevate multe per 14mila euro

I controlli straordinari nei luoghi della movida

TERMINI IMERESE – Operazione Alto Impatto della polizia a Termini Imerese. Gli agenti hanno effettuato una serie di controlli nei luoghi della movida orientati non solo alla prevenzione dei reati, ma anche al contrasto, attraverso accertamenti di natura amministrativa, dell’abusivismo commerciale.

Sotto la lente d’ingrandimento, in provincia, sono stati i luoghi di aggregazione, anche giovanile e le aree più a rischio sotto il profilo dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle verifiche non sono emerse irregolarità di natura amministrativa, sono identificate 125 persone, controllate 67 vetture, elevate 7 sanzioni per violazione del codice della strada ed è stato effettuato un sequestro di due. Le sanzioni comminate sono superiori a 14.000 euro. I controlli straordinari del territorio continueranno nelle prossime settimane.