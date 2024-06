Oroscopo del giorno: martedì 11 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni dell’11 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni dell’11 giugno

♈ Ariete

Oggi l’Ariete si sente come un caffè senza zucchero: amaro e poco stimolante. Il lavoro ti stressa e le relazioni sono un campo minato. Ma non preoccuparti, almeno domani sarà peggio. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “A tia ti servissi na bella granita di limuni pi fariti passari u scantu.” “A giornata è storta, ma tu simina lu cori ni l’amici veri.”

♉ Toro

I nati sotto il segno del Toro oggi sono in una continua lotta contro la pigrizia. Ogni volta che pensi di fare qualcosa di produttivo, la tua mente ti suggerisce una pennichella. La fortuna non è dalla tua parte, ma almeno la tua poltrona è comoda. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Prufitta di sta jurnata pi fari nenti, ca tantu dumani è n’autra jornata.” “Uornu oiu ‘nta menzu strati, o truvati qualchi cosa bona o alluncati i genti ca nun vali.”

♊ Gemelli

I Gemelli oggi sono confusi come un menù in una trattoria turistica. Non sai cosa scegliere e tutto sembra poco appetitoso. Le stelle ti consigliano di fare una scelta e di mantenerla per più di cinque minuti. Voto: 4. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti ntruppicari ‘nta troppi pinsèri, pigghia ‘na cosa e finiscila.” “U cervieddu è cumu ‘na sciarra ri matri: sempre a pinsari e mai a rilassari.”

♋ Cancro

Oggi il Cancro si sente emotivo come un film strappalacrime. Ogni cosa ti tocca nel profondo e le lacrime sono sempre dietro l’angolo. Ma non preoccuparti, piangere fa bene alla pelle. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Si chianci, chianci cu sti risati, ca a vita è troppu curta pi essiri seri.” “Lu cori è cumpassioni e lacrimi, ma lu cori granni trova sempre risuoltu.”

♌ Leone

Il Leone oggi ha l’ego gonfiato come un pallone aerostatico. Peccato che qualcuno nei paraggi abbia una spilla pronta a bucarlo. La tua autostima potrebbe subire dei colpi, ma niente che un po’ di autocommiserazione non possa risolvere. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Mégliu fari lu forti ca jttari sucu a ogni offisa.” “Si l’orgogliu è fierti, megghiu calmari ‘stu cori primma ca scoppia.”

♍ Vergine

Oggi la Vergine è più organizzata di una biblioteca nazionale. Ogni cosa al suo posto, e guai a chi tocca. Peccato che il caos stia per irrompere nella tua perfetta giornata. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti preoccupari, ogni cosa si metti apposto col tempu e cu pacienza.” “Ma chi ti pigghi accura, ca ogni cosa avi ‘n postu su’ e si nun ci capita bonu c’è u paci nzinu.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni dell’11 giugno 2024

♎ Bilancia

La Bilancia oggi è come un equilibrista su una corda tesa: cerca di mantenere l’equilibrio ma rischia di cadere a ogni passo. Le decisioni sono difficili, ma rimandarle non le renderà più facili. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni tantu è megghiu sciddicari e ridi di stissu.” “Senza pinsari troppo, la vita si fa n’autra via, passu passu.”

♏ Scorpione

Oggi lo Scorpione è velenoso come una puntura di medusa. Hai la capacità di mettere in imbarazzo chiunque osi contraddirti. Peccato che il karma sia sempre in agguato, quindi attento a dove metti i piedi. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni tantu megghiu calmari lu tonu, ca a luttu nun si joca.” “Quannu a vucca parla, pensaci beni, ca ‘u munnu gira e torna.”

♐ Sagittario

Il Sagittario oggi è più spericolato di un bambino al parco giochi. Voglia di avventura e rischio sono all’ordine del giorno. Peccato che la tua imprudenza ti porterà solo guai. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Statti attentu, ca nun tutti i ciuri si cogghiunu senza pungi.” “Cu voli a cuda sana, stassi luntanu di la schina.”

♑ Capricorno

Oggi il Capricorno si sente produttivo come una fabbrica di cioccolato a Pasqua. Il lavoro ti entusiasma e la tua efficienza è invidiabile. Peccato che nessuno sembra apprezzarlo. Voto: 9. Consiglio delle stelle siciliane: “Lavora pi tia e nun fari casu a cu nun apprezza.” “Chi travagghia pi amuri su’ trova sempre chi l’ammira.”

♒ Acquario

L’Acquario oggi è più confuso di una maratona di serie TV senza pause. Ogni cosa sembra interessante, ma niente riesce a trattenere la tua attenzione. Concentrati, altrimenti finirai per non concludere nulla. Voto: 4. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti lassari distrari, c’è tempu pi tuttu.” “Chi voli fari assai, finisci ca nun fa nenti.”

♓ Pesci

Oggi i Pesci si sentono come in un acquario: osservati ma isolati. Le emozioni sono forti, ma trovare qualcuno che ti capisca è un’impresa titanica. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Esci da tua conchiglia e trova cu ti voli beni.” “Nta l’oceanu di sentimenti, cerca na terra ferma.”

Classifica di martedì 11 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Capricorno

2 – Vergine

3 – Cancro

4 – Scorpione

5 – Toro

6 – Leone

7 – Pesci

8 – Ariete

9 – Bilancia

10 – Sagittario

11 – Gemelli

12 – Acquario

