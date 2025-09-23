Operazione antimafia del Ros: raffica di arresti

Misura cautelare emessa nei confronti di 26 soggetti

Nelle prime ore di questa mattina, il raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto dei Comandi Provinciali Carabinieri ha dato esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. Su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 soggetti. Sono indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti. Ed ancora, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di armi.

Le indagini, sono dirette dalla Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. E riguardano la cosca Piromalli. Articolazione della ‘ndrangheta di particolare rilievo nel panorama criminale dell’intera organizzazione, della quale sono stati ricostruiti gli assetti e le attività delittuose.