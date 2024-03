Oppenheimer trionfa alla 96esima edizione degli Oscar

Il film di Nolan vince 7 statuette su 13 nomination

Oppenheimer trionfa alla 96/ma edizione degli Oscar portandosi a casa 7 statuette su 13 nomination. Oltre a miglior film, arrivano anche i premi per miglior regista (Nolan), miglior attore protagonista (Cillian Murphy), migliore non protagonista (Robert Downey jr). Migliore attrice è stata Emma Stone per la sua interpretazione in Povere Creature!.

Niente da fare per Matteo Garrone. L’Oscar per il miglior film internazionale è stata assegnata al britannico ‘La zona d’interesse’ di Jonathan Glazer. Miglior film d’animazione a ‘Il ragazzo e l’airone’ di

Hayao Miyazaki. Premiato anche il documentario sull’invasione russa dell’Ucraina ’20 giorni a Mariupol’.