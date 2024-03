Caltagirone, si riunisce il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia

Il programma dei due giorni nella "Città della ceramica"

CATANIA – Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia si riunirà per due giorni a Caltagirone, venerdì 15 e sabato 16 marzo. È la prima volta che l’Ordine si riunisce nella “città della ceramica”.

Il programma

Venerdì 15 marzo, di mattina, è in programma una riunione a porte chiuse del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Nel pomeriggio nel salone di rappresentanza Mario Scelba del municipio si svolgerà un incontro con la stampa territoriale e con i ceramisti. Seguirà, nell’atrio del Palazzo municipale, l’inaugurazione di una mostra su “Testimoni di verità”, dedicata ai giornalisti uccisi dalla mafia.

Sabato 16 marzo nel salone Mario Scelba del municipio è in programma un doppio appuntamento con l’assemblea dell’Ordine per l’approvazione del bilancio e la cerimonia per il conferimento dei riconoscimenti ai giornalisti che quest’anno tagliano il traguardo dei 50 e dei 35 anni di iscrizione all’Albo.