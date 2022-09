Orizzonte Catania, dall’Australia arriva Alice Williams

L’inizio della nuova stagione si avvicina e in casa Ekipe si lavora già da tempo per arrivare pronti ai nastri di partenza

CATANIA – L’inizio della nuova stagione si avvicina e in casa Ekipe Orizzonte si lavora già da tempo per arrivare pronti ai nastri di partenza.

L’estate ha portato in casa rossazzurra nuove grandi soddisfazioni, a partire dal bronzo conquistato dal Setterosa ai recenti Europei di Spalato, con ben cinque atlete della formazione rossazzurra in squadra, fino alle finali centrate in tutte e tre le categorie giovanili (con i tricolori vinti nell’Under 20 e nell’Under 16 e l’argento nell’Under 18), che sommandosi allo Scudetto arrivato al termine dello scorso campionato di Serie A1 regalano all’Orizzonte un’annata da primato assoluto nella pallanuoto femminile.

Nel frattempo la società ha lavorato anche sul mercato, portando a Catania già a giugno Gaia Gagliardi e preparandosi ad accogliere una nuova atleta nei prossimi giorni.

Sarà Alice Emily Williams il nuovo innesto al servizio della formazione allenata da Martina Miceli, che avrà così a disposizione un’altra giocatrice australiana.

Nata a Brisbane il 24 dicembre del 1998, è entrata nel giro della nazionale australiana nel 2017 ed è apprezzatissima a livello internazionale.

Adesso per lei una nuova esperienza con la calottina dell’Ekipe Orizzonte, dove ritrova l’amica e connazionale Bronte Halligan ed è pronta a mettersi a disposizione di tutta la squadra rossazzurra, per la quale ha subito mostrato grande apprezzamento: “Sono molto entusiasta – dice Alice Williams – di venire a Catania! Sarà bellissimo avere l’opportunità di giocare in un club come l’Orizzonte, con una storia così importante e con moltissimi successi conquistati. Una squadra in cui, nel corso degli anni, hanno già giocato tante atlete australiane e di cui sono onorata di entrare a far parte”.

Ad accoglierla con altrettanto entusiasmo il presidente dell’Ekipe Orizzonte: “Sono davvero felice di questo nuovo arrivo – sottolinea Tania Di Mario – ed è certamente un piacere avere un’altra giocatrice australiana in squadra. Una consapevolezza che si rafforza anche alla luce della splendida esperienza che stiamo vivendo con Bronte Halligan. Alice ha dimostrato di voler venire all’Orizzonte e siamo tutti molto contenti del suo entusiasmo”.