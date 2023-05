Orizzonte Catania, gara 1 della finale Scudetto va alla Sis Roma

Partita dai mille volti che nel secondo tempo aveva visto la squadra catanese avanti di ben cinque gol sul campo delle capitoline

CATANIA – Il primo punto della finale scudetto di pallanuoto femminile va alla Sis Roma, che supera l’Ekipe Orizzonte in gara 1 con il punteggio di 13-12. Partita dai mille volti, che nel secondo tempo aveva visto la squadra catanese avanti di ben cinque gol sul campo delle capitoline, che hanno poi ribaltato il punteggio nell’ultima parte di gara, quando entrambe le squadre sono rimaste senza guida tecnica per le decisioni del duo arbitrale, che ha comminato due espulsioni a testa per le rispettive panchine.

Il match ha visto andare subito avanti in modo deciso l’Ekipe Orizzonte, che ha vinto il primo tempo 4-3 e il secondo 5-3. Esito opposto nelle ultime due frazioni di gioco, conquistate dalle giallorosse per 3-1 e 4-2. Tra le rossazzurre Giulia Viacava e Claudia Marletta sono andate a segno tre volte a testa, mentre Bronte Halligan, Dafne Bettini e Valeria Palmieri hanno realizzato due reti ciascuno.

A fine partita commento affidato al capitano dell’Ekipe Orizzonte: “Oggi – ha detto Valeria Palmieri – abbiamo fatto grandi cose alternate ad altre davvero inguardabili. Ripartiamo dalla consapevolezza che siamo quelle dei primi due tempi e non quelle degli ultimi due. In queste partite non ci possiamo permettere cali di attenzione, perché nonostante si vada avanti di 5 gol poi non è possibile far rientrare così le avversarie. Sono state brave loro a farlo, ma altrettanto stupide noi a commettere errori banali. È stato brutto vedere le due panchine vuote nell’ultimo tempo, le protagoniste dovremmo essere noi giocatrici in acqua”.

La finale scudetto si gioca al meglio delle cinque partite, il tricolore andrà a chi ne vincerà tre. Gara 2 si disputerà a Catania mercoledì 10 maggio alle 18:00, gara 3 a Roma sabato 13 alle 14:00. Eventuale gara 4 è prevista per mercoledì 17 alle 18:00 a Catania, eventuale gara 5 ancora a Roma domenica 21 maggio alle 18:00. Tutte le partite della finale saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.

IL TABELLINO

SIS ROMA-L’EKIPE ORIZZONTE 13-12

Parziali: 3-4; 3-5; 3-1; 4-2

SIS ROMA: E. Eichelberger, M. Misiti, G. Galardi 3, Carosi, S. Giustini 4, C. Ranalli 3, D. Picozzi, C. Tabani, C. Nardini, L. Di Claudio, A. Cocchiere 2, Andrews 1, Galbani. All. Capanna

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso, G. Viacava 3, V. Gant, D. Bettini 2, V. Palmieri 2, C. Marletta 3, G. Gagliardi, A. Williams, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Brasiliano e Calabro’

Note: Uscite per limite di falli Ranalli, Giustini e Di Claudio (Roma) e Viacava (Orizzonte) nel quarto tempo. Espulsi nel quarto tempo il tecnico della Roma Capanna e il vice Luotto per reiterate proteste. Superiorità numeriche: SIS Roma 7/13 + un rigore realizzato da Ranalli e Ekipe Orizzonte 6/15 + un rigore fallito da Marletta. Spettatori 200 circa