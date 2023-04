Orlandina, continua la striscia casalinga: k.o. anche Logiman Crema

Il match si chiude con il punteggio di 88-72 per i padroni di casa che conquistano la nona vittoria di fila davanti al proprio pubblico

CAPO D’ORLANDO (ME) – Durante la 26ª giornata del campionato di Serie B Old Wild West, girone B, va in scena, all’Infodrive Arena, l’ennesima vittoria casalinga dell’Infodrive Capo d’Orlando contro Logiman Crema.



I paladini, tornati al completo con i recuperi di Matteo Laganà e Marco Passera, entrambi indisponibili nel turno precedente a Mestre, partono forte e chiudono il primo quarto in vantaggio di 9 punti. Una grande attenzione e intensità difensiva, unite ad una buona fluidità e precisione in attacco, consentono ai ragazzi di coach Robustelli di tenere gli avversari a debita distanza ed incrementare il divario nei due quarti centrali, toccando anche il +20.

Nell’ultima frazione di gioco Crema prova ad alzare il livello di fisicità, ma l’Orlandina risponde colpo su colpo e il risultato della gara non viene mai messo in discussione.

Il match si chiude con il punteggio di 88-72 per i padroni di casa, che conquistano la nona vittoria di fila davanti al proprio pubblico, salendo a quota 26 punti in classifica.



Un successo importante a cui bisognerà dare seguito dopo la pausa pasquale, già dal prossimo, fondamentale, impegno in trasferta: sabato 15 Aprile alle 20:30 sul campo dell’Aurora Desio.



IL TABELLINO

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO – LOGIMAN PALL. CREMA 88-72 (22-13, 19-18, 26-21, 21-20)



INFODRIVE CAPO D’ORLANDO: Vecerina 15 (4/12, 2/3), Triassi 12 (3/5, 2/3), Klanskis 12 (5/8, 0/1), Binelli 11 (3/5, 1/2), Baldassarre 10 (4/8, 0/1), Okereke 9 (3/3) Cuffaro 9 (3/3, 1/1), Laganà 9 (0/1, 3/4), Passera 4 (2/4, 0/2), Carlo Stella 0 (0/1), Collovà 0 (0/1 da 3pt), Tonarelli

Tiri liberi: 10 / 18 – Rimbalzi: 40 11 + 29 (Vecerina 8) – Assist: 20 (Passera 7)

LOGIMAN PALL. CREMA: Fazioli 15 (2/5, 2/3), Graziani 14 (1/3, 3/7), Crespi 10 (4/6, 0/1), Wiltshire 9 (3/4, 0/3), Stepanovic 8 (2/2, 1/5), Esposito 8 (1/1, 2/5), Guerra 3 (1/4 da 3pt), Ziviani 3 (1/4, 0/2), Lazukic 0 (0/1) Carinelli, Ballati, Guerini

Tiri liberi: 17 / 30 – Rimbalzi: 37 12 + 25 (Crespi 11) – Assist: 14 (Fazioli, Crespi, Stepanovic 3)