Orlandina: esonerato Cardani, squadra affidata a David Sussi

CAPO D’ORLANDO – Marco Cardani non è più il capo allenatore dell’Orlandina. La squadra è stata affidata a David Sussi che si avvarrà della collaborazione dell’assistente Edoardo Rabbolini. “A Marco – si legge nella nota – il ringraziamento per l’abnegazione e l’impegno profuso, nella piena consapevolezza che appartengono a tutti, società, staff ed atleti, le responsabilità del negativo andamento dei risultati fin qui ottenuti. L’obiettivo da raggiungere per la Infodrive Capo d’Orlando resta chiaro e possibile: la permanenza in Serie A2”.