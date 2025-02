Oroscopo Acquario: settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Settimana da giocoliere: devi tenere in equilibrio amore, lavoro e un conto in banca che non ti convince. L’amore non è al top, ma nemmeno al disastro.

Se sei single, Mercurio ti regala fascino extra: usalo bene, ma evita gli errori clamorosi tipo scrivere a un ex alle 2 di notte. Nel lavoro, l’energia c’è, le idee pure, ma devi metterle a fuoco prima di partire a razzo senza direzione.

“Sei come un Wi-Fi: a volte fortissimo, altre sparisci nel nulla.”

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiacchiari menu e agisci chi si nun ti susi ora, quannu t’addumanni ‘un ci trovi cchiù nenti.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI