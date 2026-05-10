Oroscopo Acquario: settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana hai voglia di leggerezza, libertà e persone che non ti facciano sentire intrappolato in conversazioni inutili o responsabilità troppo pesanti. Le stelle favoriscono incontri, emozioni e rapporti più spontanei, e finalmente senti il desiderio di aprirti un po’ di più agli altri. Tu che spesso alterni momenti di estrema socialità a improvvise sparizioni strategiche degne di un hacker emotivo, adesso sembri più disponibile al dialogo e alla condivisione.

Nei rapporti torna complicità. Le coppie riescono a lasciarsi alle spalle tensioni recenti e ritrovano leggerezza, ironia e quella spontaneità che mancava da un po’. Hai bisogno di sentirti libero anche quando ami, ma questa settimana capisci meglio che libertà non significa necessariamente distanza. Anzi, quando trovi qualcuno che rispetta i tuoi spazi senza invaderti, riesci a dare molto più di quanto gli altri immaginino. I single possono vivere incontri interessanti e anche abbastanza inaspettati. Però tutto dipende dalla tua disponibilità a metterti in gioco davvero. Perché diciamolo chiaramente: ogni tanto mandi segnali contrastanti pure quando qualcuno ti piace davvero. Un giorno sembri pronto a costruire una storia romantica, quello dopo rispondi ai messaggi con l’energia emotiva di un robot in manutenzione.

Sul lavoro e nelle finanze serve molta prudenza. Le ultime settimane ti hanno portato spese impreviste, investimenti poco chiari o situazioni economiche che hanno richiesto più attenzione del previsto. Tra regali, imprevisti, questioni burocratiche o contenziosi, hai avuto la sensazione che il conto corrente stesse vivendo una crisi esistenziale tutta sua. Questa settimana dovrai essere più organizzato e realistico nella gestione delle entrate e delle uscite. Non è il momento di fare mosse impulsive o fidarti troppo facilmente di proposte poco chiare. Controlla bene documenti, pagamenti e questioni economiche, soprattutto per evitare errori o possibili fregature. La situazione migliorerà nella seconda parte del mese, ma intanto serve prudenza.

Fisicamente ti senti diviso tra responsabilità pratiche e desiderio assoluto di evasione. Una parte di te vorrebbe sistemare tutto con precisione, mentre l’altra sogna di sparire qualche giorno senza dare spiegazioni a nessuno. Questa alternanza crea instabilità emotiva, ma ti aiuterà anche a capire quali situazioni ti pesano davvero e quali invece meritano ancora il tuo tempo.

Vuoi amore e libertà contemporaneamente, praticamente un contratto emotivo con clausola di fuga inclusa.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun scappari appena senti troppu emozioni, picchì certi pirsuni arrivanu propriu pi dari paci o to caos.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI