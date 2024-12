Oroscopo Acquario: settimana dal 16 al 22 dicembre 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Amore, dolce amore! Venere ti sorride e tu fai scintille. In amore sei come un innovatore tecnologico: sempre pronto a stupire.

Nuove storie o passi importanti nella relazione? Tutto è possibile! Anche se, diciamolo, non è da te cedere così facilmente. Nel lavoro, invece, sei l’inventore folle che trasforma idee bizzarre in successi. Il futuro brilla, ma attento alle spese improvvise: la tua voglia di ristrutturare tutto potrebbe trasformarti in un minimalista forzato.

Il benessere è ok, ma Marte dissonante ti rende irritabile a metà settimana: respira, non tutto è una questione di vita o di morte.

Sei un genio visionario, ma ogni tanto sembra che vivi sulla Luna.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Fidati di lu cori, chi cchiù forte è di tutti li ragiunamenti!”

