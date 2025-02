Oroscopo Acquario: settimana dal 17 al 23 febbraio 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – L’amore ti offre opportunità interessanti e tu sei pronto a coglierle al volo, come un gatto che salta sul tavolo per rubare il cibo. Venere ti sorride e ti regala conquiste facili, ma occhio a non illudere qualcuno solo per divertimento: il karma è un boomerang. Le coppie stabili trovano nuova complicità, mentre le storie ufficiose potrebbero diventare ufficiali.

Sul lavoro hai fiuto per le occasioni giuste e questa settimana potrebbe portarti successi importanti. Se giochi bene le tue carte, potresti ottenere una conferma che aspettavi da tempo. Il weekend porta consiglio, oppure solo voglia di fuggire lontano da ogni responsabilità.

Fisicamente sei in buona forma, tranne martedì e mercoledì, quando rischi di svegliarti con l’umore di un gabbiano che ha perso il suo panino. Sabato sera sarai al top: esci, divertiti e raccogli applausi.

Perché la fortuna aiuta gli audaci e tu sei audace parecchio

Voto: 8

“Consiglio delle stelle siciliane: Si la fortuna t’arrisbigghia, pigghiala prima ca si penti.”

