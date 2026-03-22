Oroscopo Acquario: settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Se c’è una parola che descrive la tua settimana è: insofferenza. Ma non quella negativa, piuttosto quella che precede un cambiamento importante. Hai voglia di novità, di aria fresca, di uscire da tutto ciò che è prevedibile. Le situazioni ripetitive ti stanno strette, e non fai nulla per nasconderlo. Le relazioni, infatti, risentono di questa tua esigenza. Non ti basta stare con qualcuno, vuoi sentirti stimolato, coinvolto, sorpreso. Venere favorevole ti aiuta, portando occasioni interessanti e anche incontri che potrebbero accendere qualcosa di autentico. Ma attenzione: non tutte le persone che ti incuriosiscono sono in grado di darti ciò che cerchi davvero. Se c’è qualcuno che ti interessa, approfondisci, ma senza perdere il tuo senso critico. Perché il rischio è quello di inseguire l’idea più che la realtà.

Nel lavoro, invece, sei in fermento totale. Hai bisogno di cambiare, di innovare, di rompere schemi che ormai senti superati. La tua creatività è alle stelle e potrebbe portarti riconoscimenti concreti. Le idee che nascono ora sono valide, e se le sviluppi bene possono aprire nuove strade. Quel “fastidio” che senti dentro non è altro che il segnale che qualcosa deve evolvere. È una ribellione silenziosa contro la monotonia, contro le abitudini che non ti rappresentano più. E per una volta, invece di ignorarlo, dovresti ascoltarlo.

Fisicamente ed emotivamente hai bisogno di stimoli. Fare qualcosa di diverso, uscire, organizzare, vedere persone nuove: tutto questo ti aiuta a ritrovare energia. Meglio il venerdì della domenica, decisamente.

Non sei instabile: sei solo allergico alla noia cronica.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Segui chiddu fastidiu ca senti dintra, pirchì è iddu ca ti sta dicennu di cambiari strata e circari qualcosa ca ti fa sentiri vivu davvero.

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