Oroscopo Acquario: settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – L’Acquario vive una settimana di passione sfrenata, grazie a Venere che decide di fare un giro nel suo segno. È il momento ideale per indagare sugli aspetti più misteriosi del partner, come scoprire perché dimentica sempre di abbassare la tavoletta del WC.

A livello lavorativo, l’Acquario si trova davanti a scelte importanti, che richiedono più di una semplice occhiata all’oroscopo per essere risolte. Per quanto riguarda il benessere, è consigliabile approfittare del weekend per qualche attività rilassante, possibilmente che non includa pensare al lavoro.

L’Acquario, quell’eterno ottimista che pianta cactus nel deserto. Voto: 6/10. Proverbio siciliano: “Megghiu ‘na pignata di cucuzza, chi centu trombi di fucili.” – Meglio una pentola di zucchine che cento trombe di fucili.



