Oroscopo Acquario: settimana dal 4 al 10 marzo 2024

ACQUARIO – Questa settimana, caro Acquario, potresti trovare la soluzione a tutti i tuoi problemi semplicemente con un abbraccio, purché sia nel momento giusto e con la persona giusta. L’amore sembra giocare a nascondino, preferendo le luci soffuse del weekend per rivelarsi.

Se sei single, Venere ti suggerisce di aprire il cuore, ma ricorda: a volte il consiglio di un anziano vale più di mille app di incontri. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma e non forzare le cose: il momento giusto arriverà, e potrebbe essere più vicino di quanto pensi. E per quanto riguarda il benessere, cerca di mantenere l’equilibrio e non trasformare il tuo corpo in un laboratorio per diete sperimentali.

Abbracci e consigli, ma con il giusto timing! Voto: 7.5/10. Proverbio in siciliano: “Megghiu ‘na vota russu ca centu voti giallu” (Meglio una volta rosso che cento volte giallo).



