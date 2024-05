Oroscopo Acquario: settimana dal 6 al 12 maggio 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – In amore, sei in un periodo di riflessione intensa, con Venere che non ti fa vedere chiaramente e potresti sentirti soffocato dal controllo del partner.

A lavoro, non dare nulla per scontato e fai delle prove prima di saltare a nuove opportunità. Per quanto riguarda il benessere, ricordati di prendere tempo per te stesso e di non correre rischi inutili.

“Acquario, a volte scappare non è la soluzione, ma prendersi un caffè in pace potrebbe esserlo!” Voto: 6.5. “Lu tempu è galantomu.” (Il tempo è galantuomo.)



