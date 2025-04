Oroscopo Acquario: settimana dal 7 al 13 aprile 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Sei in modalità distacco elegante: hai voglia d’amore ma solo alle tue condizioni. Il problema è che appena qualcuno ti dice “dove sei?” tu senti già il tintinnio delle catene. Attento a non confondere la libertà con il ghosting: potresti finire da solo con la tua playlist malinconica. Lunedì e martedì sono i giorni peggiori per chiarimenti: se puoi, comunica solo a gesti.

Nel lavoro, hai finalmente capito che combattere contro i mulini a vento non ti rende un eroe, ma solo stanco. Se ti muovi con calma e intelligenza, puoi ottenere buoni risultati. E magari anche evitare una riunione inutile.

Benessere altalenante, ma hai la possibilità di ricaricare le pile. Evita però le esplosioni nervose: non sei una capsula di mentos nella Coca Cola. Usa i calmanti naturali e ritirati in modalità zen acquatico.

Vuoi libertà, serenità e anche una pacca sulla spalla… ma senza contatto fisico, grazie.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Cunsàtiti, e ricòrdati ca si voli aviri paci, ogni tantu bisogna stari sulu e zitto.

