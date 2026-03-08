Oroscopo Acquario: settimana dal 9 al 15 marzo 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana si apre una fase più luminosa, soprattutto sul piano dei sentimenti, e già da venerdì si percepisce un cambio di atmosfera. Venere torna a sostenerti e questo, per un segno come il tuo che ha bisogno di sentirsi libero ma anche mentalmente coinvolto, si traduce subito in leggerezza, desiderio e voglia di vivere relazioni meno complicate. Le prossime giornate possono offrire occasioni interessanti per consolidare un legame già esistente oppure per lasciarti travolgere da una novità che ti incuriosisce davvero. Se hai vissuto polemiche o tensioni recenti, questo è il momento giusto per liberartene, anche perché continuare a rimuginare su ciò che non funziona ti stanca più di quanto ammetteresti. Il weekend potrebbe essere un po’ controverso, motivo per cui conviene chiarire prima eventuali malintesi. Meglio una conversazione sincera oggi che tre giorni di silenzi strani.

Anche sul fronte pratico vai verso quello che si potrebbe definire un “bello stabile”. La fase è costruttiva e ti permette di guardare al futuro con una serenità più concreta. Le idee non mancano, anzi, la creatività resta uno dei tuoi punti di forza principali, e in questo periodo può aiutarti a trovare soluzioni originali dove altri vedono soltanto ostacoli. Di recente potresti aver registrato un consenso, un successo o una conferma importante, e questo ti dimostra che alcune scelte fatte in passato stanno finalmente producendo effetti visibili. Attenzione però alle questioni economiche: i soldi potrebbero essere pochi oppure potresti aver speso più del previsto. I cambiamenti di vita in corso sono importanti e vanno affrontati con lucidità, non con leggerezza.

Sul piano delle energie interiori, ti fa bene ridurre il carico di tensioni mentali e ricominciare a respirare con più ordine. Le giornate centrali della settimana sono ideali per prendere decisioni importanti o per inaugurare abitudini più sane. Riposo regolare, meno caos e qualche momento di silenzio possono aiutarti molto più di quanto credi a ritrovare concentrazione e stabilità.

Hai idee geniali e il conto in banca in apnea: praticamente un visionario con le notifiche delle spese attive.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Segui l’idee boni ma tieni l’occhi aperti supra i spisi e supra i sentimenti. Si fai chiarezza ora, poi camini cchiù tranquillu.

