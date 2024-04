Oroscopo Ariete: settimana dal 15 al 21 aprile 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana, caro Ariete, le stelle ti sorridono ampiamente, e tu, sempre pronto a correre, sarai praticamente inarrestabile con la luna nel tuo segno all’inizio della settimana. Ignora le chiacchiere degli invidiosi; sappiamo tutti che la gelosia è il tributo che la mediocrità paga al genio! Sul fronte sentimentale, se sei single, potrai godere di una sfilza di incontri interessanti, ma ricorda: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

A lavoro, è un buon momento per cercare nuove opportunità, anche se potresti sentirti un po’ incerto. Meglio rimandare le grandi decisioni se non ti senti al top. Per quanto riguarda la salute, dopo un periodo di alti e bassi, ora ti senti rinvigorito. Tuttavia, fai attenzione a schiena e ginocchia!

Il fascino, ma la saggezza è in corsa! Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: ‘Cu nesci arrinesci’, fai sempre attenzione a chi ti circonda!



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI