Oroscopo Ariete: settimana dal 18 al 24 marzo 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana per voi Ariete sembra che l’universo abbia deciso di darvi una scossa energetica simile a quella di un caffè doppio dopo una notte insonne. C’è una tale voglia di relazionarsi che potreste ritrovarvi a conversare animatamente persino con lo specchio. Non che abbiate bisogno di conferme, ma le stelle stanno allineando un vero e proprio risveglio amoroso che, se giocato bene, potrebbe rendervi protagonisti della vostra personale telenovela romantica, con tanto di intrighi e passioni degne di un romanzo di García Márquez.

Sul fronte lavorativo, siete carichi come un mulo in salita, pronti a spingere ogni progetto con la grinta di un gladiatore. Solo, attenti a non trasformare l’ufficio in una versione moderna dell’Anfiteatro Flavio. E per quanto riguarda il benessere, beh, sembra che abbiate bisogno di un promemoria per fermarvi a respirare. Ricordate, anche i supereroi a volte prendono una pausa.

In breve, siete come una Ferrari su una strada di montagna: entusiasmanti ma a rischio di uscire di strada. Voto: 7.5 “Cu si fa i cazzi so’, campa cent’anni.” – In altre parole, mente ai vostri affari e vivrete a lungo e felici.



