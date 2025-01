Oroscopo Ariete: settimana dal 20 al 26 gennaio 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Settimana di fuoco, ma non troppo, caro Ariete. In amore ti aspettano momenti intensi, ma solo se riesci a scusare quella dimenticanza del partner che ti fa salire il nervoso.

Nella seconda metà della settimana, però, tutto si accende come una miccia e le giovani coppie potrebbero ritrovare la passione, soprattutto nel weekend. Sul lavoro, i pianeti ti spingono verso la diplomazia, ma attenzione a non calcare troppo la mano: il confine tra sereno e imprevedibile è sottile. La Luna da mercoledì porta un boost alla tua voglia di prenderti cura di te stesso. Sì a nuove terapie, no a specchi incrinati per la troppa autostima.

Sei un mix tra un diplomatico delle Nazioni Unite e un giocatore di poker: calmo fuori, ma dentro scalpiti.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “U saccu vacanti ‘un sta drittu: càccia ‘na scusa a ‘to partenu e talè comu t’annaca!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI