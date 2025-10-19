Oroscopo Ariete: settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Hai la fiamma sempre accesa e quando si parla di emozioni, tu vuoi il fuoco, non la candela da tavola. Questa settimana, però, rischi di scottarti più con le parole che col cuore. Se sei alla ricerca di brividi sentimentali, il destino ti dice “ok”, ma ti manda gente con il GPS rotto: confusi, lontani o trasparenti quanto una parete di vetro sporca.

Se hai già un partner, l’intensità c’è, ma anche le scintille da discussione. Potresti passare da “ti amo” a “non ti reggo” nel tempo di una colazione. Il bello è che tu le sfide le affronti a petto nudo, ma forse questa volta ti conviene indossare l’armatura… o almeno una maglietta.

Sul lavoro hai idee brillanti, ma tra un problema domestico e un pensiero d’amore, rischi di scrivere l’email di lavoro al partner e il messaggio d’amore al tuo capo. Tranquillo, passa anche questo: da metà settimana in poi, gli incastri si sistemano meglio del Tetris. Evita di decidere grandi cose di lunedì, ché l’universo quel giorno ha il muso.

L’energia è in risalita, sei pronto a rimetterti in gioco, ma attenzione agli ostacoli a metà settimana: affrontali con lo stesso spirito con cui affronti le file alla posta, cioè imprecando dentro ma con il sorriso fuori.

Quando dici “questa è la settimana buona”, l’universo ti risponde con un meme.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Tintu è cu nun ci prova, ma tu prima di scattari… pensa du voti, ca sennò poi ti lamenti sulu.

