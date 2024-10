Oroscopo Ariete: settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

ARIETE – Hai un’energia travolgente e questa settimana non sarà diversa. Potresti trovarti al centro dell’attenzione, attirando ammiratori e qualche ritorno dal passato. Ma non tutte le porte vanno riaperte: pensa bene a chi concedi una seconda possibilità.

Se sei in coppia, aspettati un po’ di tensione, ma nulla che non si possa risolvere con un pizzico di diplomazia (che non guasta mai, anche per un segno testardo come te!). Sul lavoro sei determinato e l’ambizione è al massimo: approfitta di questo momento per mettere in chiaro le cose, ma cerca di non spaccare il mondo a metà ogni volta che qualcosa non va come vuoi tu.

Attenzione alla tua testardaggine e cerca di essere più flessibile, anche se ti costa. Per quanto riguarda la salute, ricordati di fare qualche pausa e di non esagerare con le sessioni di allenamento, altrimenti rischi di trasformarti in Hulk (ma senza il verde).

Voto: 8

“Certe volte, invece di dire le cose in faccia, cerca di addolcire la pillola… che non è veleno, eh!”

Consiglio delle stelle siciliane: Non fari ‘nveriri a tutti, ca poi ti resti sulu. Chiù calma, picchì i cristiani nun su’ puppi.

