Oroscopo Ariete: settimana dal 22 al 28 settembre 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Settimana ad alto tasso di impulsività per te, Ariete, che già di tuo non sei famoso per la diplomazia. Nei primi giorni sembri un mix tra un guerriero spartano e un adolescente in crisi ormonale: mille cose da fare, mille emozioni da gestire, e pure Mercurio ci si mette contro a partire dal 18.

In amore tutto sembra andare liscio, ma attenzione alle parole: una tua frase detta di pancia potrebbe trasformarsi in una bomba nucleare dentro la coppia. E no, non puoi cavartela con un “era solo uno scherzo”. Se hai appena conosciuto qualcuno, non attaccarti come una cozza sullo scoglio: dai tempo al tempo o rischi di sembrare un casting per “Uomini e Donne”.

Sul lavoro la settimana inizia con il piede sull’acceleratore, ma verso mercoledì potresti chiudere una questione importante con grande soddisfazione. Occhio però a non farti prendere dalla smania di spendere come se non ci fosse un domani: Giove ti guarda storto e non tollera leggerezze economiche, specie se sei a capo di qualcosa. Chi è rimasto un po’ fermo, invece, comincia a intravedere un orizzonte più roseo. Preparati, l’autunno potrebbe sorprenderti.

Fisicamente ti senti carico come una pila Duracell, ma non strafare. Lunedì e martedì potresti essere più suscettibile di una nonna davanti a un reality show: quindi, magari, un po’ di sport leggero e meno guerre verbali su WhatsApp.

Hai l’entusiasmo di un labrador, ma la delicatezza di un trattore in discesa libera.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: ‘Nta sta simana parra picca e pensa assai, sinnò ti ritrovi cu’ ‘na guerra e mancu ‘na trincea.

