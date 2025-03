Oroscopo Ariete: settimana dal 24 al 30 marzo 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Settimana da gladiatore emotivo. Sembra di stare dentro un reality show dove tu fai tutto, e gli altri si lamentano pure. Se sei in coppia, è il momento del “test finale”, tipo esame universitario con prof cattivo: se va bene, vinci la pace; se va male… vabbè, almeno ti liberi. Il tuo fascino magnetico funziona più del Wi-Fi in centro città, quindi sfruttalo, anche se sei reduce da mesi di silenzio emotivo che neanche un film muto anni ‘20.

Sul lavoro, resisti agli attacchi esterni come un cactus nel deserto: Marte ti guarda storto, ma tu sei testardo come chi si ostina a fare il barbecue con la pioggia. Da giovedì si aprono i cieli (e forse anche i portafogli), ma attenzione a non confondere la rinascita con lo strafare.

A livello fisico, la mente ti chiede ferie. Falle un favore: Netflix, musica e tisana.

La tua settimana è come uno sprint fatto in ciabatte: difficile ma memorabile.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Cu avi u cori ca scoppia nun po’ fari finta ca nun ci n’è nenti.

