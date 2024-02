Oroscopo Ariete: settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana, l’Ariete danza tra le scintille dell’amore e i fuochi d’artificio del lavoro con la grazia di un elefante in una cristalleria. L’affettività, che ha navigato tempestosi mari di tensioni, ora si ritrova a surfare onde di stimoli, pronta a pianificare eventi estivi da far invidia al Coachella.

Single dell’Ariete, dimenticate le relazioni fallimentari: le attrazioni sbocceranno in situazioni così improbabili da far sembrare normale un appuntamento al buio in una lavanderia. Sul fronte lavorativo, è tempo di cavalcare la cometa dei pianeti veloci per infondere vita nuova nei vostri progetti. Approfittate di ogni opportunità, anche se la pazienza sarà messa alla prova da qualche ritardo frustrante. L’unica pecca? La vostra energia fisica vacilla più di un bambino sulle gambe di un tavolino Ikea.

Non dimenticate di fare stretching prima di qualsiasi slancio, sia amoroso che professionale. “In amore e nel lavoro, l’Ariete gioca a ‘Un, due, tre, stella!’ con la fortuna.” Voto: 7.5. “Cu nesci arrinesci” – Chi osa, riesce.



