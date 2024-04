Oroscopo Ariete: settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana, caro Ariete, Venere si trova ancora a flirtare nel tuo segno, dando una spolverata di glitter all’ideale romantico che coltivi da tempo. I cuori si scaldano, ma occhio! Non tutto è rose e fiori. La serenità riconquistata dopo mesi di trambusto è un po’ come un castello di carte: un soffio di vento e si rischia di far cadere tutto.

E in questa settimana, i venti non mancano, dato che anche il più piccolo malinteso può diventare la scintilla per una lite. Le storie “mordi e fuggi” sembrano più invitanti che mai, ma attenzione a non bruciarsi. Sul fronte lavorativo, sei come un attore in attesa del suo turno sul palco, nervosetto e un po’ ansioso. Le notizie tardano ad arrivare, e l’attesa può causare stress. Quindi, cerca di rilassarti quando puoi.

Le nuove collaborazioni per l’Ariete possono sembrare promettenti, ma la fretta è una cattiva consigliera: basa le tue decisioni sulle esperienze passate piuttosto che fare salti nel vuoto. A livello di benessere, la tua agitazione è palpabile. Desideri risposte immediate che, purtroppo, non sempre sono possibili, aumentando così il tuo stress. Ricorda di prenderti i tuoi momenti di pausa per non arrivare al punto di rottura.

Oroscopo Ariete: cosa dicono le stelle siciliane

“Niente di nuovo sotto il sole, ma attento a non scottarti!” Voto: 6/10 “Cu curri senza sapiri unni va, torna senza sapiri unni è statu.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI