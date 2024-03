Oroscopo Ariete: settimana dall’11 al 17 marzo 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Quando la tensione amorosa diventa lo sport preferito dell’Ariete, sappiamo che è in arrivo una settimana esplosiva. Immaginate di portare il lavoro a casa, ma invece di documenti, portate problemi amorosi pronti a esplodere al minimo contatto. L’Ariete, con la sua intramontabile voglia di risolvere i casini (anche quelli che non ha creato), si prepara a fare da pompiere nelle relazioni, sperando di salvare quello che può essere salvato. Il segreto? Agire prima di maggio, perché apparentemente, maggio è il mese ufficiale per coabitare o scappare all’altare.

Sul fronte lavorativo, l’Ariete è invitato a non puntare troppo in alto, forse perché le stelle temono che possa sviluppare vertigini. Un consiglio: respira profondamente, soprattutto quando la pazienza si fa più sottile di un foglio di carta. Le stelle promettono una forma fisica decente, a meno che non decidiate di rovinare tutto nei fine settimana, forse cedendo alla tentazione di una maratona di serie tv accompagnata da snack poco salutari.

In breve: “Se pensavi che il lavoro fosse stressante, aspetta di vedere l’amore.” Voto: 6. Proverbio in siciliano: “Cu si fa i cazzi sua campa cent’anni” – Concentrati sui tuoi affari e vivrai a lungo.



