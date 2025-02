Oroscopo Bilancia: settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Attenzione alle illusioni sentimentali: se qualcosa sembra un grande amore ma si rivela una delusione, non prendertela troppo. La settimana sarà illuminante per capire chi è davvero importante per te. Se sei single, potresti ritrovarti in situazioni vaghe e poco soddisfacenti.

La tua storia ha bisogno di essere ravvivata, quindi evita di accontentarti di rapporti tiepidi. Sul lavoro, Venere ti invita a curare l’immagine: dovrai esporti e farti valere, ma senza credere a tutte le promesse che ti fanno. Le spese sono fuori controllo, e il tuo fisico ha bisogno di una ricarica dopo un periodo di stress. Evita sforzi inutili e non aspettarti miracoli immediati.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si a tia ti piaci a scena, nun ti scantari quannu scinni u sipariu!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI