Oroscopo Bilancia: settimana dal 15 al 21 giugno 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Questa settimana assomiglia a una grande operazione di riordino emotivo. Negli ultimi mesi molte cose sono cambiate nella tua vita e, come spesso accade ai nati sotto il segno della Bilancia, hai cercato di mantenere equilibrio anche quando dentro di te regnava una discreta confusione. Sei un segno diplomatico, raffinato e profondamente orientato all’armonia, ma quando le situazioni si complicano tendi a rimandare alcune decisioni pur di evitare tensioni. Adesso, però, è arrivato il momento di capire cosa vuoi davvero.

Nei rapporti sentimentali senti il bisogno di maggiore stabilità. Le relazioni superficiali o poco chiare iniziano a perdere fascino. Chi vive una storia importante può approfittare di questa settimana per definire progetti futuri e chiarire aspettative reciproche. Hai bisogno di sentirti parte di qualcosa di autentico e concreto. Anche i single sembrano meno attratti dalle emozioni fugaci e più interessati a persone affidabili, coerenti e capaci di offrire sicurezza.

Sul piano professionale il cielo favorisce organizzazione e pianificazione. È una settimana ideale per mettere ordine nei progetti, sistemare questioni rimaste in sospeso e preparare strategie a medio termine. Potresti trovarti davanti a impegni impegnativi, ma possiedi tutte le capacità necessarie per affrontarli. La vera sfida consiste nel non avere fretta. Luglio porterà un alleggerimento importante e molte iniziative che oggi richiedono preparazione potranno finalmente partire. Attenzione però a chi osserva i tuoi movimenti con troppa curiosità. Non tutti fanno il tifo per te e qualche forma di concorrenza poco elegante potrebbe emergere.

Le energie sono in recupero ma non ancora al massimo. I cambiamenti vissuti negli ultimi mesi hanno richiesto uno sforzo significativo e il corpo adesso reclama una fase di assestamento. Cerca di distribuire gli impegni con maggiore equilibrio e non pretendere di recuperare tutto in pochi giorni. Piccoli momenti di relax e attività che favoriscono il benessere mentale saranno particolarmente utili.

Sei talmente impegnato a cercare equilibrio che potresti candidarti come livello professionale per muratori.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Metti ordini un passu alla vota e nun dari troppu spazziu a cu ti guarda cu l’occhi di l’invidia, picchì a to strada è già pronta pi jiri avanti.

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