Oroscopo Bilancia: settimana dal 18 al 24 marzo 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Bilancia, in amore, sei come un turista in una città sconosciuta senza mappa: sai che c’è molto da esplorare, ma non hai idea di dove iniziare. Questo mese, però, è il momento di seguire i tuoi desideri, anche quelli un po’ trasgressivi, e ricordarti che innamorarsi di persone complicate è un po’ il tuo sport preferito.

Sul lavoro, invece, sembra che tu debba affrontare qualche situazione legale o rimettere in sesto i conti. Preparati, perché potresti dover fare i conti con il passato prima di poter godere del futuro. In termini di benessere, la tua energia è così elevata che potresti partecipare a una maratona senza allenarti. Cerca di non esagerare, però, non tutto deve essere fatto in un giorno.

Troppi cuochi rovinano la cena, a meno che non stiano preparando un buffet. Voto: 7.0. “Nasci omu e nasci stidda”. (Nasce un maschio e nasce una stella).



