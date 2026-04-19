Oroscopo Bilancia: settimana dal 20 al 26 aprile 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Settimana delicata, elegante e leggermente complicata, proprio come quando cerchi di scegliere dove mangiare e trasformi una decisione semplice in una conferenza diplomatica. Nei rapporti non si parla di crisi vera e propria, ma di una fase di riflessione importante. Ti stai chiedendo se ciò che vivi rispecchia davvero i tuoi desideri oppure se stai mantenendo certi equilibri solo per quieto vivere. Tu odi il conflitto, ma a volte per evitare tensioni finisci per rinunciare a dire ciò che senti davvero. Adesso questo meccanismo mostra i suoi limiti.

Nei giorni centrali della settimana servirà attenzione alle parole: incomprensioni e piccoli attriti possono nascere facilmente. Non perché ci sia cattiveria, ma perché tutti parlano e pochi ascoltano. Se sei in coppia, punta sulla sincerità gentile. Se sei single, sei più introspettivo del solito: prima di aprirti a qualcuno vuoi capire meglio te stesso. Ed è una scelta intelligente, anche se detta da te suona quasi rivoluzionaria.

Nel lavoro non ci sono blocchi reali, ma senti una forte esigenza di ridefinire obiettivi e priorità. Ti stai domandando cosa vuoi davvero fare, quali ambienti ti rappresentano ancora e quali no. Questo può generare dubbio, indecisione e qualche momento di nervosismo, perché quando il tuo equilibrio interno vacilla diventi un tribunale aperto ventiquattr’ore su ventiquattro. Evita scontri diretti con colleghi o superiori: non è il momento ideale per battaglie frontali. Meglio osservare, raccogliere informazioni e preparare il terreno per decisioni future più solide. La tua vera forza adesso è la lucidità silenziosa.

Mentalmente ti senti molto sollecitato. Pensieri continui, analisi, domande, revisioni interiori. Stai cambiando dentro e ogni cambiamento richiede energia. Per questo è importante proteggere il tuo equilibrio. Attività rilassanti, passeggiate, meditazione o semplicemente pause senza telefono possono aiutarti parecchio. Non ignorare i segnali del corpo: stanchezza, tensione e bisogno di rallentare non sono fastidi da estetizzare, sono messaggi chiari. Questa settimana non devi trovare la perfezione. Devi solo trovare sincerità. E per te, sorprendentemente, è molto meglio.

Cerchi armonia così tanto che a volte litighi pure con te stesso per ottenerla.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Parla chiaru senza paura e scegli chiddu ca ti fa sentiri vera, picchì campare pi fari cuntenti l’autri stanca l’anima.

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