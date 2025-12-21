Oroscopo Bilancia: settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Questa settimana ti mette davanti a una domanda semplice solo in apparenza: chi è davvero dalla tua parte? Entro la fine del mese dovrai capirlo, senza più rimandare. Alcune dinamiche familiari o affettive si complicano e ti fanno arrovellare la mente, spingendoti a scaricare l’agitazione sugli altri. Il problema è che non tutti meritano di essere coinvolti nei tuoi sbalzi emotivi. Meglio canalizzare la tensione altrove: sport, aria aperta, movimento. Quando senti arrivare i “cinque minuti”, la scelta più saggia è allontanarti da chi ti innervosisce, evitando discussioni inutili soprattutto nel fine settimana.

Sul lavoro è richiesta molta diplomazia. Attenzione a non metterti contro una persona che conta, anche se hai la sensazione che qualcosa non stia funzionando. In certi casi è meglio fare un passo indietro, sospendere la discussione e riprenderla in un secondo momento. Potrebbe costarti in termini di orgoglio, ma sul lungo periodo ne varrà la pena. Occhio anche a investimenti, speculazioni o scelte azzardate: la fine della settimana non consiglia mosse impulsive.

Dal punto di vista emotivo sei più vulnerabile del solito. Le giornate di sabato e domenica amplificano le sensazioni e rendono più difficile adattarti a regole che senti cambiate senza il tuo consenso. È faticoso accettare nuovi equilibri, ma questa settimana ti chiede proprio questo: smettere di cercare l’armonia perfetta e imparare a stare anche nel disordine emotivo. Non tutto va risolto subito. A volte basta non peggiorare le cose.

Cerchi equilibrio ovunque, anche quando basterebbe smettere di tenere tutto in bilico.

VOTO: 4,5

CONSIGLIO DELLE STELLE SICILIANE: Si impari a fari silenziu quannu sei troppu carica, capisci megghiu cu merita di stari vicinu e cu no.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI