Oroscopo Bilancia: settimana dal 25 al 31 dicembre

Le previsioni del segno

BILANCIA – In questa settimana natalizia promettiti di non essere più pessimista del meteo britannico! È tempo di coinvolgere chi ti sta attorno, ma non per organizzare una rivolta, bensì per condividere progetti e speranze. Non cercare legami di dipendenza, a meno che non ambisci a una carriera come vampiro. Il tuo equilibrio è buono, ma ricorda che anche un trapezista a volte cade: l’importante è avere una rete. Ricorda Bilancia, cercare legami di fiducia piuttosto che di dipendenza va bene, a meno che tu non stia cercando di connetterti al Wi-Fi. E in amore, la tua nuova maturità personale non significa che devi iniziare a indossare pantaloni a vita alta e lamentarti del tempo.

Voto: 7.5/10. “L’onuri chi si perdi ‘ntra un minutu, ‘ntra cent’anni nun è ricumpinzatu.”



