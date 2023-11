Bilancia: oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre

Le previsioni del segno

BILANCIA – Sei come un diplomatico in una conferenza di pace. In amore, la presenza di Venere nel tuo segno ti rende irresistibile e capace di superare qualsiasi ostacolo sentimentale. Sul lavoro, il tuo equilibrio e la e calma ti porteranno a prendere decisioni sagge e fruttuose. I giorni di giovedì e venerdì si preannunciano particolarmente favorevoli. 9.5/10. “Pacenzia caru amicu a li burraschi, ca nun si mangia meli senza muschi”.



