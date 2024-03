Oroscopo Bilancia: settimana dal 4 al 10 marzo 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Oh Bilancia, il tuo cuore pesa la malinconia come se fosse fuori moda. Considera questo periodo come il preludio a un salto quantico nella tua vita, sia amorosa che professionale. Le scelte sono inevitabili, come la fine di un reality show, e l’ambiente attuale sembra aver esaurito il suo fascino.

Se a febbraio contavi fino a 10 prima di esplodere, ora sei pronto a lanciare verità scomode come fossero confetti. A lavoro, è tempo di mettere in moto i progetti che sognavi da tempo, ma attenzione a non cadere nella trappola della pigrizia. La tua salute richiede una pulizia generale, dai pensieri negativi agli snack nascosti nel cassetto; è tempo di fare spazio al nuovo.

“Bilancia, cambiare è come rinnovare l’abbonamento al fitness: tutti ne parlano, ma pochi lo fanno.” Voto: 6.8/10. “Chi troppu si china, mostra il didietro.” (Chi si china troppo, fa vedere il fondoschiena).



