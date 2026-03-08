Oroscopo Bilancia: settimana dal 9 al 15 marzo 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – La settimana ruota attorno a un tema che per te è centrale: l’equilibrio nelle relazioni. Essendo il segno governato da Venere e profondamente legato all’idea di coppia, vivi al meglio quando intorno a te c’è armonia. Proprio per questo motivo, quando emergono dubbi o tensioni nei rapporti, l’effetto si sente immediatamente anche sul tuo umore. In questi giorni potresti percepire qualche movimento emotivo importante. Un’amicizia potrebbe iniziare a cambiare forma, oppure una relazione esistente potrebbe richiedere una ridefinizione. Non si tratta necessariamente di una crisi, ma piuttosto di un momento in cui le dinamiche devono essere chiarite.

Il rischio principale per la Bilancia è quello di mettere sempre al primo posto le esigenze degli altri. Hai una naturale inclinazione a mediare, a comprendere e a cercare la pace. Tuttavia le stelle di questa settimana ti ricordano una cosa fondamentale: anche i tuoi desideri meritano spazio. La Luna favorevole ti aiuta a regolare i conti emotivi e a ritrovare una certa stabilità interiore. Venere in opposizione può portare confronti necessari, ma spesso proprio da questi dialoghi nasce una nuova forma di equilibrio.

Anche nelle collaborazioni e nelle attività professionali emerge un tema simile. Sei spesso bravissimo nel lavoro di squadra e riesci a creare armonia tra persone diverse. Tuttavia è importante che i tuoi meriti non vengano confusi con quelli degli altri o, peggio ancora, attribuiti a qualcun altro. Se recentemente hai ricevuto un riconoscimento o un consenso importante, rivendicalo con sicurezza. Non è presunzione, è semplicemente giusto riconoscere il valore del tuo contributo.

Dal punto di vista delle energie personali, ricorda che il tuo benessere dipende molto dall’ambiente che ti circonda. Se intorno a te ci sono tensioni, potresti sentirti più nervoso o stanco. Cerca luoghi sereni e persone capaci di ascoltarti. Arte, musica o attività creative possono aiutarti a ritrovare centratura.

Vuoi l’equilibrio perfetto… ma ogni tanto anche l’universo si diverte a spostare la bilancia di mezzo grammo.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Smetti di pinsari sulu a fari cuntenti l’autri. Trova u to equilibriu e parla chiaru, accussì tuttu torna a stari a postu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI