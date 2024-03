Oroscopo Bilancia: settimana dall’11 al 17 marzo 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Bilance, questa settimana sembra che stiate cercando di risolvere un puzzle sentimentale con pezzi che non combaciano. È tempo di lasciare nel passato separazioni e disavventure amorose, come vecchi abiti che non vi calzano più. Se la vostra storia d’amore sembra un telefilm in attesa di rinnovo, potrebbe essere il momento di scrivere il finale.

Sul lavoro, siete alla ricerca di quel riconoscimento che sembra sempre sfuggirvi, come cercare di afferrare il vento. Ma non perdete speranza: le soluzioni a vecchie questioni legali o burocratiche potrebbero essere dietro l’angolo. Marzo porta un’aria di rinnovamento, ma ricordatevi di non precipitare nella risoluzione dei problemi.

Cercare gratificazione al lavoro non dovrebbe sentirsi come un reality show di sopravvivenza. Voto: 6.5. “Cu si fa pecora, lu lupu si lu magna” – Chi si fa pecora, il lupo se lo mangia.



