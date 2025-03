Oroscopo Cancro: settimana dal 10 al 16 marzo 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Sei dolce e affettuoso, ma in amore questa settimana sembri più confuso di un turista senza GPS. Se hai già avuto dubbi in passato, ora è il momento di affrontarli e decidere cosa vuoi davvero. Sul lavoro, hai una buona marcia, ma devi stare attento a non prendere decisioni affrettate.

Aspetta il momento giusto, altrimenti rischi di buttarti in situazioni che poi ti faranno rimpiangere il tuo amato divano. A livello di energia, sei in modalità “vorrei ma non posso”, quindi riposati e non fare troppe scenate di insofferenza.

Sensibile e romantico, ma se continui a rimuginare, rischi di perdere anche le poche certezze.

? Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Prima ti lamenti ca ‘un sai chi fari, poi quannu è tempu di fari, ti metti a pinsari.”



