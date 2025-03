Oroscopo Cancro: settimana dal 17 al 23 marzo 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – La tua dolcezza potrebbe trasformarsi in acidità se qualcuno oserà metterti i bastoni tra le ruote. Venere ti rema contro, quindi meglio non intestardirsi su situazioni affettive che hanno già dato il peggio.

Se qualcosa non funziona, lasciala andare: è inutile insistere come chi cerca di far ripartire un motorino senza benzina. Sul lavoro, la tua tenacia sarà premiata: se hai studiato, sudato e faticato, arriveranno conferme che ti faranno sorridere più di un cannolo appena riempito.

Nel weekend occhio all’umore ballerino, potresti discutere anche con il tuo riflesso nello specchio. Benessere? Fai attenzione a non strafare, ogni tanto anche tu hai bisogno di una pausa.

Se continui a pensare troppo, tra un po’ ti parte il fumo dalle orecchie.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Prima di scattari comu ‘na molla, ricuardati: certi battagghi si vinciunu cu ‘na risata e ‘na granita.

