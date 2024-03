Oroscopo Cancro: settimana dal 18 al 24 marzo 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Oh, cari Cancro, questa settimana sembra che Venere vi abbia presi per mano, guidandovi verso l’empireo dell’amore con la grazia di un ballerino di balletto. È il momento ideale per dichiarare il vostro amore, magari non sotto la finestra come Romeo, ma un messaggino romantico potrebbe fare al caso vostro.

Sul lavoro, è tempo di lasciar andare il vecchio e abbracciare il nuovo con l’entusiasmo di chi ha appena scoperto l’acqua calda. Le opportunità non mancano, basta solo avere il coraggio di afferrarle. E quando si parla di benessere, sembrate pronti per iscrivervi a una maratona, se non fosse che l’idea di muovervi vi stanchi già solo a pensarci.

Siete come una pianta che finalmente trova la luce dopo essere cresciuta all’ombra: pronti a sbocciare, ma con una certa riluttanza. Voto: 7 “Di ‘na spina nni nasci ‘na rosa, E di ‘na rosa nni nasci ‘na spina.” – Da una spina nasce una rosa, da una rosa nasce una spina.



