Oroscopo Cancro: settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Settimana di passaggio, di quelle che non fanno rumore ma lavorano in profondità. Il cuore e la mente sono impegnati a chiudere vecchi capitoli e a capire quali emozioni meritano ancora spazio. Ci sono questioni irrisolte, forse legate al passato o a rapporti che non hanno trovato una vera conclusione. Se un legame diventa pesante, insopportabile, è il momento di cambiare atteggiamento o di rivederlo del tutto. Guardarti intorno non è tradimento, è sopravvivenza emotiva. Potresti accorgerti che esiste un abbraccio più convincente, una dolcezza diversa, capace di farti salpare verso nuovi lidi.

Sul lavoro la seconda parte del periodo porta scossoni. Le opposizioni planetarie non passano inosservate e ti costringono a fare i conti con situazioni che non hanno più senso. Forse sei tu per primo a voler chiudere, a non accettare compromessi che ti logorano. Serve calma, soprattutto nel fine settimana, quando la tensione può farti dire o fare qualcosa di cui pentirti. Valuta bene se vale la pena “gettare la spugna” o rimandare uno scontro che ora sarebbe sterile. Il recupero arriverà, anche se non immediato.

Dal punto di vista personale senti il bisogno di stare per conto tuo, di proteggerti, di ridurre il rumore esterno. È una scelta saggia. Evita stress inutili e appena puoi dedicati a qualcosa di creativo: ti manca. Da troppo tempo pensi solo a doveri, ansie, responsabilità. Questa settimana ti invita a rimetterti al centro, senza sensi di colpa. Non è egoismo, è cura.

Ti muovi in silenzio, sistemi il cuore e poi sorprendi tutti quando nessuno se lo aspetta.

VOTO: 5

CONSIGLIO DELLE STELLE SICILIANE: Si smetti di teniri tuttu dintra, trovi cchiù liggerezza e capisci ca certi addii sunnu ‘ncapu di libertà.

