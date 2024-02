Oroscopo Cancro: settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Cancro, questa settimana il tuo cuore è come un campo di fiori dopo la pioggia: pronto a sbocciare con nuovi amori che illuminano il cielo più di un fuochi d’artificio. Dimentica le grigie giornate passate a curare ferite d’amore: ora è il momento di brillare e scoprire quanti ti trovano irresistibile.

Lavorativamente parlando, Venere ti fa l’occhiolino e ti incoraggia a prendere l’iniziativa, promettendo successi e nuove opportunità. È un periodo dorato per chi cerca risposte e soluzioni, con la chiarezza e la costanza che saranno i tuoi migliori alleati. Sul fronte del benessere, ti senti come se avessi ingoiato una pillola di energia: approfittane per risolvere quelle piccole questioni lasciate in sospeso.

Ma ricorda: anche un Cancro ha bisogno di momenti di pausa. “Il Cancro questa settimana fa il colpo grosso: conquista cuori e opportunità con la precisione di un ladro di gioielli.” Voto: 8.5. “Cu camina fa strata.” – Chi cammina fa strada.



