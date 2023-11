Cancro: oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre

Le previsioni del segno

CANCRO – Sei come una farfalla che emerge dal bozzolo questa settimana. In amore, stai per vivere un rinascimento emotivo, con una rinnovata fiducia e fascino. Professionalmente, potresti trovare complicità e successo collaborando con i Sagittario, un’occasione da non perdere. Il benessere sarà in primo piano, ma attenzione a non sovraccaricare le tue energie all’inizio della settimana. 9.5/10. “A li poviri e a li sbinturati, ci chiovi ‘nta lu culu macari assittati”.



