Oroscopo Cancro: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Settimana intensa, e non solo emotivamente: potresti scriverci un romanzo di formazione. I sentimenti bussano forte e tu, che di solito rispondi col cuore in mano, stavolta metti anche il cervello. Bene così. Le coppie stabili respirano, mentre chi vive relazioni complicate deve gestire qualche chiarimento — ma niente drammi da cinema, per favore. Se ci tieni, parla. Se non ci tieni più, chiudi quella porta con eleganza (e magari un po’ di sarcasmo).

Sul lavoro le stelle ti aprono spiragli interessanti: progetti che avevi lasciato in sospeso tornano a brillare e potresti ricevere una proposta inattesa. È il momento di crederci di nuovo, anche se la stanchezza ti invita a fare il contrario.

Fisicamente, occhio alle giornate centrali: potrebbero portare un po’ di affaticamento o qualche piccolo malanno stagionale. Niente di grave, ma meglio coccolarti un po’, magari con una tisana e una playlist malinconica (tanto lo sappiamo che ti piace soffrire con stile).

Hai più sentimenti di un romanzo di Jane Austen, ma almeno adesso li sai gestire.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “L’amuri si semina cu’ pacenzia, e si raccogghi quannu è prontu”.

